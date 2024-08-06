Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Омске до 250 тысяч рублей

До 110 тысяч в Омске может получать водитель категории В. Работать нужно на Южно-Приобском месторождении (60 кс от Ханты-Мансийска) на легковом автомобиле, это вахтовый метод. График работы — 30/30, при желании 45/45 или 60/30. Также в обязанности входит мелкий ремонт автомобиля и оформление путевой документации. Опыт работы водителем нужен не менее двух лет.