Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Омске до 250 тысяч рублей

Топ омских вакансий, на которых работникам готовы много платить, возглавила вакансия водителя такси класса «комфорт +». Такому сотруднику предлагают зарплату до 260 тысяч рублей. В обязанности входит выполнение заказов на автомобилях парка. График работы можно выбрать посменный. Кандидату необходим стаж работы от трёх лет.
От 150 до 250 тысяч рублей в Омске готовы платить начальнику испытательной лаборатории. Специалист должен иметь высшее автомобильное образование по коду специальности 23, стаж работы должен быть более пяти лет на должности главного механика, главного инженера или начальника лаборатории.
От 180 до 240 тысяч рублей будет получать врач ультразвуковой диагностики в медицинском центре. Сотрудник должен проводить УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза, щитовидной железы, молочной железы. Также работнику предстоит участвовать в консилиуме по допуску пациентов к работе и составлять протоколы ультразвукового исследования. График работы обсуждается индивидуально.
От 140 до 200 тысяч рублей готовы платить врачу-терапевту, в обязанности которого входят первичный приём пациента, сбор анамнеза, диагностика болезней с применением разных видов исследований и участие в профилактических осмотрах. От кандидата требуется опыт работы от года и умение пользоваться компьютером.
От 100 до 150 тысяч рублей предлагают зарплату автомеханику в сервисном центре. Нужно хорошо уметь разбираться в технических характеристиках автомобиля, деталях и материалах, уметь правильно обращаться с оборудованием, необходимым для ремонта и диагностики автомобиля.
До 110 тысяч в Омске может получать водитель категории В. Работать нужно на Южно-Приобском месторождении (60 кс от Ханты-Мансийска) на легковом автомобиле, это вахтовый метод. График работы — 30/30, при желании 45/45 или 60/30. Также в обязанности входит мелкий ремонт автомобиля и оформление путевой документации. Опыт работы водителем нужен не менее двух лет.
От 90 тысяч рублей готовы платить чистильщику резервуаров, в обязанности которого входит текущий ремонт технологического оборудования и чистка технологического и емкостного оборудования и систем. Сотрудник должен быть готов работать на улице.