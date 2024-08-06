Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 70% оценили готовность Воронежа к отопительному сезону

Воронежская мэрия отчиталась о подготовке города к отопительному сезону.

В данный момент воронежские здания в среднем готовы к зиме на 70%.

По словам главы управления ЖКХ Вячеслава Мамаева, жилые дома подготовлены на 66%, соцобъеты — на 70%, теплосети — на 71%, а котельные на 70,2%. Коммунальщики продолжают вести работы по приведению коммуникаций и зданий в надлежащее состояние.

Напомним, что на текущей неделе без горячей воды в Воронеже остались сотни многоэтажек. Речь о зданиях, расположенных в Железнодорожном, Коминтерновском, Левобережном и Советском районах. Ограничения водоснабжения как раз связаны с обслуживанием теплотрасс. Работы проводит компания «Квадра».

ЖКХ