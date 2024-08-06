На 70% оценили готовность Воронежа к отопительному сезону

Напомним, что на текущей неделе без горячей воды в Воронеже остались сотни многоэтажек. Речь о зданиях, расположенных в Железнодорожном, Коминтерновском, Левобережном и Советском районах. Ограничения водоснабжения как раз связаны с обслуживанием теплотрасс. Работы проводит компания «Квадра».