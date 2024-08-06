В сентябре мэрия Новосибирска объявит конкурс на проектирование линии метро

В пресс-службе метрополитена со ссылкой на мэра Новосибирска Максима Кудрявцева сообщили, что в настоящий момент финансирование уже выделено.
«Очень хорошо поработали с техническими заданиями», — рассказывает Максим Кудрявцев.
Следующий шаг будет заключаться в модернизации сети электропоездов в метро. Областной бюджет выделил более двух млрд руб. Кроме этого, планируется приобрести 6 составов по 5 вагонов.
По словам Максима Кудрявцева, изготовление электропоезда занимает от одного года до полутора.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что временные ограничения движения вводятся в двух районах Новосибирска.