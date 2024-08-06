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В сентябре мэрия Новосибирска объявит конкурс на проектирование линии метро

В сентябре текущего года муниципалитет объявит конкурс на проектирование одной из веток метро.

Источник: Reuters

В пресс-службе метрополитена со ссылкой на мэра Новосибирска Максима Кудрявцева сообщили, что в настоящий момент финансирование уже выделено.

«Очень хорошо поработали с техническими заданиями», — рассказывает Максим Кудрявцев.

Следующий шаг будет заключаться в модернизации сети электропоездов в метро. Областной бюджет выделил более двух млрд руб. Кроме этого, планируется приобрести 6 составов по 5 вагонов.

По словам Максима Кудрявцева, изготовление электропоезда занимает от одного года до полутора.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что временные ограничения движения вводятся в двух районах Новосибирска.