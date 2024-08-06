В Омской области продаётся усадьба на берегу реки с теннисным кортом

По словам собственника, в доме выполнен ремонт с использованием отделочных материалов европейского качества. На первом этаже расположены холл-гостиная с камином, кухня-столовая, спальня, комната для просмотра телевизора, прихожая, туалет и гардеробная. На втором этаже — три спальни, гардеробная, ванная комната и туалет. На мансарде разместились кинозал и туалет.