В Омской области продаётся усадьба на берегу реки с теннисным кортом

На «Авито» за 60 млн выставили на продажу усадьбу площадью 436 кв. м. Площадь участка составляет 57 соток. Трёхэтажный дом на берегу Иртыша располагается в Омском районе, в селе Усть-Заостровка.
На территории также есть бассейн, теплица, летняя веранда с зоной барбекю, кухней, баня, зона отдыха с беседкой и бильярдная. Также здесь находится гараж площадью 56 кв. м. (на две машины).
«На втором уровне находится одно из главных преимуществ усадьбы: на самом берегу реки Иртыш — спортивная площадка с полноценным кортом с искусственным покрытием для игры в большой теннис и другие спортивные игры», — написано в объявлении.
По словам собственника, в доме выполнен ремонт с использованием отделочных материалов европейского качества. На первом этаже расположены холл-гостиная с камином, кухня-столовая, спальня, комната для просмотра телевизора, прихожая, туалет и гардеробная. На втором этаже — три спальни, гардеробная, ванная комната и туалет. На мансарде разместились кинозал и туалет.
«В оформлении интерьера использованы натуральные материалы. В кирпичном доме приятно и легко дышится, тепло зимой, прохладно летом. Во всех комнатах жилого дома, а также летней веранде и большой бильярдной установлены кондиционеры», — пишет продавец.