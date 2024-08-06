Пять предприятий в Прикамье расширят свои производства и создадут новые

Компания «Спецавтоприцеп» в рамках расширения действующего производства в Лысьве создаст производственно-складской комплекс для выпуска прицепной техники общей площадью более 6 тыс. кв. м. «Производимые машкомплекты и прицепы будут способствовать импортозамещению ранее используемых зарубежных комплектующих для нужд предприятия. Выпускаемая нашей компанией продукция, в том числе различные модификации тракторных прицепов-шасси, комплекты подкатных тележек для сборки прицепов, широко применяется предприятиями, осуществляющими производство и поставку вагон-домов, бытовок, дизельных электростанций, парогенераторных установок и другой спецтехники для нефтегазодобывающей, сельскохозяйственной и иных отраслей», — рассказал гендиректор ООО ПП «Спецавтоприцеп» Константин Дегтярев. В новый цех и складские мощности инвестируют более 210 млн руб., завершат проект в 2028 году.