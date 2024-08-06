Пять предприятий в Прикамье расширят свои производства и создадут новые

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, организации создадут новые промышленные мощности, а также расширят действующие производства в сферах нефтегазовой и химической промышленности, в переработке вторсырья и обрабатывающей отрасли. Общая сумма инвестиций в проекты составит около 8,5 млрд руб.
Одно из инвестиционноемких производств появится в Соликамске. ОАО «Соликамский магниевый завод» на базе действующего предприятия построит новое производство индивидуальных соединений редкоземельных элементов, которые применяются в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии, оборонной сфере. В проект инвестируют более 7 млрд руб. По словам гендиректора СМЗ Руслана Димухамедова, проект завода предполагает создание полной производственной цепочки — от руды до высокотехнологичной редкоземельной продукции. Завершить работу над новым производством планируется в 2027 году.
Компания «Спецавтоприцеп» в рамках расширения действующего производства в Лысьве создаст производственно-складской комплекс для выпуска прицепной техники общей площадью более 6 тыс. кв. м. «Производимые машкомплекты и прицепы будут способствовать импортозамещению ранее используемых зарубежных комплектующих для нужд предприятия. Выпускаемая нашей компанией продукция, в том числе различные модификации тракторных прицепов-шасси, комплекты подкатных тележек для сборки прицепов, широко применяется предприятиями, осуществляющими производство и поставку вагон-домов, бытовок, дизельных электростанций, парогенераторных установок и другой спецтехники для нефтегазодобывающей, сельскохозяйственной и иных отраслей», — рассказал гендиректор ООО ПП «Спецавтоприцеп» Константин Дегтярев. В новый цех и складские мощности инвестируют более 210 млн руб., завершат проект в 2028 году.
В Губахе организация «Рециклинг» возведет комплекс в сфере переработки вторсырья общей площадью более 18 тыс. кв. м — это будет производство гранулированного пеностекла. Применение пеностекла позволит отказаться от экологически опасных теплоизоляционных материалов, между тем как гранулированное пеностекло экологически безопасно и его можно использовать в строительстве и производстве стройматериалов. В новую линию, которую введут в эксплуатацию в 2027 году, инвестируют 735 млн руб.
Два приоритетных инвестпроекта реализуют в Перми. Компания «Интерхим-Групп» построит современный цех по получению пластификаторов. Он расположится на ул. Промышленной — возле действующего производства организации. Строительство цеха нацелено на импортозамещение пластификаторов специального назначения — диизобутилфталата (ДиБФ) и дибутилфталата (ДБФ), которые применяются в производстве полимеров, пластмасс, ПВХ для облегчения обработки сырья. Применяются пластификаторы и при выпуске пленок, синтетических кожзаменителей, в производстве лакокрасочной продукции, полиуретановых герметиков, линолеума и прочего. Завершить работы по проекту предполагается до конца 2028 года. В строительство цеха инвестируют 292 млн руб.
Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Интерхим-Групп» создано в 2012 году бизнесменом Николаем Трофимовым. С 2014 года единственным учредителем общества является Николай Серебренников, ранее владевший ООО «Химинвест» (ликвидировано) и ООО «Экохимпром» (зарегистрировано по адресу «Интерхим-Групп», сейчас числится за Тамарой Серебренниковой). Возглавляет «Интерхим-Групп» Сергей Белоусов.
Еще одна пермская компания — «Пермнефтегаз» расширит производство и создаст цех для серийного выпуска электронасосных агрегатов центробежного типа ЦНС для нефтегазовой промышленности. Деятельность компании и планируемый инвестпроект нацелены на интенсификацию добычи нефти за счет разработки и внедрения прогрессивных технологий по предотвращению образования асфальтово-смолистых, парафиновых и гидратных отложений в нефтяных и газовых скважинах. Проект повысит эффективность и производительность труда в «Пермнефтегазе». Ввести в эксплуатацию новый цех планируется в 2025 году. В его строительство и оборудование инвестируют 127 млн руб.
В рамках статуса «приоритетный» региональные власти обеспечат поддержку инвесторов административным сопровождением. Присвоение статуса позволит проектам в Лысьве, Губахе и Перми получить земельные участки в аренду без проведения торгов. Компания «Пермнефтегаз» воспользуется правом на применение инвестиционного налогового вычета.