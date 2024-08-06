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Число долгостроев в Новосибирской области сократили до пяти — в 2022 их было 124

В Новосибирской области осталось всего пять объектов со статусом «долгострои». В планах до конца года сократить этот список до трех.

Источник: Reuters

В Новосибирской области число долгостроев удалось сократить до пяти объектов. Об этом 6 августа в пресс-центре ТАСС рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков.

— Мы совместно с федеральным центром сделали серьезный подвиг — завершили строительство микрорайона Закаменский. Строительство семи объектов, в достройку которых вложено без малого 2,5 млрд рублей, завершено. Все они введены в эксплуатацию, — отметил Алексей Колмаков.

По данным минстроя, на начало 2022 года в реестре долгостроев Новосибирской области было 124 проблемных объектов. Из оставшихся сейчас пяти три являются домами, один — стоянкой, еще один — административным зданием.

— Два жилых дома скоро сдадут в эксплуатацию, один останется в работе на 2025 год, — сказал Колмаков.

В конце июня стало известно, что cкандально известный долгострой на площади Маркса планируют продать за 1,8 миллиарда рублей. В середине того же месяца другой проблемный объект приговорили к сносу.

ВИКТОР БОБРОВНИКОВ.

строительство