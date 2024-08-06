Коллекторы будут работать по новым правилам

С 1 октября 2024 года в Казахстане начнут действовать Правила урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц. Этот документ разработали для реализации Закона по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.