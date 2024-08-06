Коллекторы будут работать по новым правилам

С 1 октября 2024 года в Казахстане начнут действовать Правила урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц. Этот документ разработали для реализации Закона по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
По новым правилам коллекторское агентство обязано в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательства.
По задолженности граждан, выкупленной до 1 октября текущего года, коллекторские агентства обязаны будут в течение 20 дней с момента введения обязанности о проведении процедуры урегулирования задолженности (1 октября текущего года) информировать должников о праве подать соответствующее заявление на изменение условий исполнения обязательства.
Должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться в коллекторское агентство с соответствующим заявлением, указав причину неисполнения обязательств, а также свои варианты урегулирования задолженности. К заявлению обязательно нужно приобщить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о снижении доходов и невозможности исполнять свои обязательства.
Если должник предоставил неполные сведения и документы, то коллекторское агентство в течение 10 рабочих дней запрашивает дополнительные сведения, указав срок их предоставления должником — 5 рабочих дней. Непредставление документов в положенный срок — основание для оставления заявления должника без рассмотрения.
После представления полного пакета документов коллекторское агентство рассматривает заявление в течение 15 календарных дней и предоставляет ответ о:
— согласии с предложенными заемщиком изменениями условий исполнения обязательства, — встречном предложении по изменению условий исполнения обязательства,
— отказе в изменении условий исполнения обязательства с указанием мотивированного обоснования причин.
При принятии решения коллекторское агентство руководствуется внутренними документами, в которых должны быть определены категории должников (например, официально безработные, представители социально уязвимых слоев населения), перечень необходимых документов и меры по снижению долговой нагрузки. Данная информация подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе коллекторского агентства.
Правила также предусматривают право коллекторского агентства в изменении условия исполнения обязательства в одностороннем порядке на улучшающих условиях. Эти условия могут включать уменьшение или отмену штрафов, пени и комиссий, полное или частичное прощение долга или процентов, отсрочку или рассрочку платежей по основному долгу и процентам.
При применении улучшающих условий коллекторское агентство обязано уведомить об этом должника. В случае несогласия должник вправе отказаться, отправив заявление в агентство в течение 14 дней после получения уведомления.