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В Свердловской области подыскали 39 участков для создания туристических объектов

В проекте «Земля для туризма» могут задействовать 208 га уральских земель.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области в рамках федерального проекта «Земля для туризма» определили 208 гектаров (39 участков), которые могут использовать под туристические объекты. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Проект предусматривает эффективное использование земель для развития внутреннего туризма. В проекте уже принимает участие 65 регионов России, включая Свердловскую область.

Вся информация о земельных участках, на которых могут появиться туристические объекты, хранится в специальном земельном банке на федеральном уровне.

Отметим, что в Свердловской области активно развивается внутренний туризм. Для этого, в частности, курсируют экскурсионные маршруты по железной дороге из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи ручьи» и города Верхняя Пышма.

туризм и отдых