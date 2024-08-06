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Кому вернут взносы за капремонт, рассказали волгоградцам

Полная и частичная компенсация взносов на капремонт предусмотрена для одиноко проживающих пенсионеров и ряда других категорий граждан.

Больше 260 тысяч жителей Волгоградской области могут оформить ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Больше 35 тысяч пожилых волгоградцев получают частичную или полную компенсацию взносов за капремонт в многоквартирных домах, сообщает riac34.ru.

В облкомсоцзащиты уточняют — вернуть половину затрат на оплату ЖКУ могут:

ветераны труда и боевых действий;

инвалиды I и II группы;

жертвы политических репрессий;

ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

труженики тыла.

При расчете компенсации учитывают и расходы на эти цели, и количество проживающих.

Полная и частичная компенсация взносов на капремонт предусмотрена для одиноко проживающих пенсионеров. Пожилым людям старше 70 лет возвращают 50% от суммы, старше 80 лет — 100%. Расчет происходит исходя из социальной нормы. Положена компенсация и другим категориям граждан:

пожилым, проживающим совместно с другими пенсионерами;

инвалидами I и II группы;

нетрудоспособными членами семьи.

Обращаться по вопросу получения данной меры поддержки следует в центр соцзащиты населения или МФЦ по месту жительства. Также заявление можно подать на Госуслугах. Телефон для справок: 8−800−100−00−01.

ЖКХ