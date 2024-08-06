Кому вернут взносы за капремонт, рассказали волгоградцам

Больше 260 тысяч жителей Волгоградской области могут оформить ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Больше 35 тысяч пожилых волгоградцев получают частичную или полную компенсацию взносов за капремонт в многоквартирных домах, сообщает riac34.ru.