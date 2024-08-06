В Узбекистане предлагают создать микрофинансовые банки для поддержки бизнес-идей жителей страны

Фракция Народно-демократической партии Узбекистана обсудила проект закона о создании микрофинансовых банков.
В основе документа — правовая база для создания «цепочки» между микрофинансовыми организациями (МФО) и коммерческими банками, которая поможет привлечь для МФО дополнительные финансы. Предполагается, что МФО станут ступенькой на пути к коммерческим банкам: проект поможет трансформировать МФО в микрофинансовые банки, а после — в коммерческие финансовые организации.
Для нового вида банков прописаны требования к уставному капиталу и допустимые виды деятельности. В этой связи вносятся некоторые поправки в ряд законов о банковской деятельности.
Депутаты подчеркнули, что принятие законопроекта поддержит бизнес-инициативы населения и увеличит масштабы использования микрофинансовых услуг в регионах.