В Узбекистане предлагают создать микрофинансовые банки для поддержки бизнес-идей жителей страны

В основе документа — правовая база для создания «цепочки» между микрофинансовыми организациями (МФО) и коммерческими банками, которая поможет привлечь для МФО дополнительные финансы. Предполагается, что МФО станут ступенькой на пути к коммерческим банкам: проект поможет трансформировать МФО в микрофинансовые банки, а после — в коммерческие финансовые организации.