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В Узбекистане предлагают создать микрофинансовые банки для поддержки бизнес-идей жителей страны

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане планируется создать новый вид банков, которые поддержат бизнес-идеи жителей и поднимут микрофинансовые услуги в регионах на новый уровень, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Фракция Народно-демократической партии Узбекистана обсудила проект закона о создании микрофинансовых банков.

В основе документа — правовая база для создания «цепочки» между микрофинансовыми организациями (МФО) и коммерческими банками, которая поможет привлечь для МФО дополнительные финансы. Предполагается, что МФО станут ступенькой на пути к коммерческим банкам: проект поможет трансформировать МФО в микрофинансовые банки, а после — в коммерческие финансовые организации.

Для нового вида банков прописаны требования к уставному капиталу и допустимые виды деятельности. В этой связи вносятся некоторые поправки в ряд законов о банковской деятельности.

Депутаты подчеркнули, что принятие законопроекта поддержит бизнес-инициативы населения и увеличит масштабы использования микрофинансовых услуг в регионах.

экономика