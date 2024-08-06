Казанские архитекторы подали два иска к «Туполеву» на 1,2 миллиарда рублей

По первому иску КазГАП требует установить новую цену контракта в 3,2 миллиарда рублей. Однако не уточняется о каком именно договоре идет речь. Компания просит взыскать 917 миллионов рублей. Сразу это заявление не приняли, так как истец не приложил сам контракт и не оплатил госпошлину.