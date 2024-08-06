Казанские архитекторы подали два иска к «Туполеву» на 1,2 миллиарда рублей

Казанские архитекторы подали два иска к «Туполеву» на сумму 1,2 миллиарда рублей. В Арбитражный суд Татарстана обратился АО «Казанский Гипронииавиапром» (КазГАП).
По первому иску КазГАП требует установить новую цену контракта в 3,2 миллиарда рублей. Однако не уточняется о каком именно договоре идет речь. Компания просит взыскать 917 миллионов рублей. Сразу это заявление не приняли, так как истец не приложил сам контракт и не оплатил госпошлину.
В связи с этим КазГАПу дали время на исправление нарушений до 26 июля. Теперь иск принят. Заседание по этому делу состоится 30 августа.
Второй иск на 282 миллиона рублей суд получил 29 июля. В этом случае подробности не раскрываются. Известно, что дело будет рассматривать судья татарстанского арбитража Артем Сотов.
Напомним, в Татарстане для оформления недвижимости подали более 142 тысяч онлайн-обращений. Такая регистрация занимает всего пару дней.