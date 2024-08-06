В Перми снесли более 10 незаконных НТО за июль

За июль 2024 года в Перми демонтировали 11 незаконных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.
«В Свердловском районе демонтировали автостоянку открытого типа, автолавку, 3 лотка и павильон. В Кировском районе убрали лоток, а в Дзержинском- 3 палатки и рекламную конструкцию» — уточнили в мэрии.
В начале июня «Комсомолка» писала, в Перми киоски в районе Центрального рынка признали незаконно размещенными. Администрация Ленинского района попросила собственников демонтировать их самостоятельно.