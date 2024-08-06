Почти в 50 районах Москвы завершен первый этап программы реновации

«С начала реализации программы реновации в городе отпраздновали новоселье свыше 147 тыс. москвичей, еще около 20 тыс. сейчас находятся в процессе переезда или оформляют необходимую документацию. Новые квартиры с готовой улучшенной отделкой предоставлены в 308 жилых комплексах. Еще 14 новостроек ввели в эксплуатацию и готовят к передаче под заселение. В настоящее время общее количество “стартовых” площадок под строительство жилья для переселения жителей увеличилось более чем втрое и составляет 10,2 млн кв. м. Подбор дополнительных площадок продолжается», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.