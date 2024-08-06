Почти в 50 районах Москвы завершен первый этап программы реновации

«Первый этап программы реновации, окончание которого предполагается до конца этого года, завершен в 47 районах Москвы. Ряд предпринятых мер позволил также приблизить сроки новоселья ориентировочно для 14 тыс. москвичей из 100 старых домов, запланированных к расселению в рамках второго и третьего этапа. Программа полностью завершена в шести районах: Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюково, Южном Медведково и Ясенево», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, слова которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что объемы ввода жилья в рамках программы реновации постоянно растут.
«В 2017 году были оформлены разрешения на ввод 14 новостроек, в последующие годы этот показатель увеличивался. Рекордным стал 2021 год, когда мы выдали разрешительную документацию на 84 дома площадью 1,2 млн кв. м. С начала этого года введено уже 18 домов с жилой площадью квартир 239,4 тыс. кв. м. По выданным разрешениям возводится еще 220 домов площадью 4,3 млн кв. м», — уточнил Слободчиков.
По итогам реализации программы новое жилье, соответствующее всем утвержденным стандартам, получат около миллиона горожан. Позитивные изменения в инфраструктуре города благодаря программе затронут каждого второго москвича: поскольку рядом с современными жилыми комплексами возводятся новые объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, создается среда для работы и отдыха не только новоселов, но и жителей сохраняемой застройки.
«С начала реализации программы реновации в городе отпраздновали новоселье свыше 147 тыс. москвичей, еще около 20 тыс. сейчас находятся в процессе переезда или оформляют необходимую документацию. Новые квартиры с готовой улучшенной отделкой предоставлены в 308 жилых комплексах. Еще 14 новостроек ввели в эксплуатацию и готовят к передаче под заселение. В настоящее время общее количество “стартовых” площадок под строительство жилья для переселения жителей увеличилось более чем втрое и составляет 10,2 млн кв. м. Подбор дополнительных площадок продолжается», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
В пресс-службе добавили, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет проверкам новостроек по реновации особое внимание. Всего с момента старта программы при участии специалистов подведомственного Центра экспертиз было проведено 4 тыс. 3 выездных проверки и 24 тыс. 538 лабораторно-инструментальных исследований для оценки возведенных конструкций и материалов, применяемых в строительстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за семь лет по программе реновации ввели в эксплуатацию 322 новостройки. В среднем срок расселения домов сократился почти в два раза — до 5,5−6 месяцев.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.