В «Т Плюс» ответили на вопросы пермяков по отсутствию горячей воды

На сегодняшний день для проведения гидравлических испытаний горячая вода отключена в 770 многоквартирных домах Перми. Из них 67 зданий находятся без горячего водоснабжения (ГВС) более 14 дней. При этом гидравлические испытания проведены уже практически для двух третей трубопроводов города. Энергетики прилагают максимум усилий для завершения всех работ.