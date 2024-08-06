Мэрия Хабаровска объяснила рост стоимости проезда в общественном транспорте

Транспортные предприятия вынужденно увеличивают тариф из-за повышения стоимости топлива, горюче-смазочных материалов, запасных частей, коммунальных платежей, а также, исходя из необходимости обновления подвижного состава, повышения уровня заработной платы работникам предприятий и по ряду других причин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Вместе с тем в Хабаровске перевозчиками установлена стоимость проезда в общественном транспорте, которая ниже или такая же, как по регулируемому тарифу, который составляет 35 рублей днём и 37 рублей в вечернее время.
Оплата может быть и 30, и 35, и 40 рублей. Максимальная стоимость проезда — 50 рублей.
«На непротяженных маршрутах, где обеспечивается высокая сменяемость пассажиров, перевозчикам удается удерживать тариф на минимально возможном уровне — 30 или 35 рублей. Есть направления, на которых применяются два тарифа, и при проезде на отдельных участках маршрута стоимость проезда снижена», — отметил Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта.
Например, на маршрутах № 61С и № 61K обеспечивается значительная сменяемость пассажиров при небольшой протяженности передвижения, это позволяет удерживать тариф на уровне 35 рублей. Маршруты № 1 Л и № 1С также имеют небольшую протяженность, что не должно привести к резкому росту тарифа.
«В целях сдерживания роста стоимости проезда на общественном транспорте с руководителями транспортных предприятий проводится разъяснительная работа. Также управление промышленности, транспорта, связи администрации города активно взаимодействует с антимонопольной службой по вопросам обоснованности увеличения тарифов на проезд в общественном транспорте», — подчеркнул Владимир Ощановский.