Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КРПК продлила торги по продаже участка на ул. Дзержинского, 3а

Корпорация развития Пермского края (структура региональных властей) продлила торги по продаже земельного участка на ул. Дзержинского, 3а, где ранее планировали строить студенческое общежитие ПГНИУ.

Источник: Коммерсантъ

Итоги аукциона должны были подвести 31 июля, но теперь продлили до 26 августа, пояснили «Ъ-Прикамье» в корпорации. «Торги продлены до 26 августа включительно в связи с внесением изменений в запись об объекте недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости», — сообщили в КРПК.

Как указано на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», итоги аукциона подведут 29 августа днем.

Продаваемый участок на ул. Дзержинского, 3а, имеет площадь 2,5 тыс. кв. м, на нем расположены три объекта капитального строительства. Территория входит в зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, этажность застройки на этом участке ограничена 10 этажами. Имущественный комплекс может использоваться для размещения научно-производственных или туристических объектов.

Ранее на ул. Дзержинского, 3а, располагалось отделение УВД Дзержинского района Перми, гостиница для бездомных. В 2022 году обсуждалось строительство здесь общежития ПГНИУ. При этом после объявления торгов по продаже участка в ПГНИУ сообщали, что университет по-прежнему прорабатывает варианты строительства новых общежитий, в том числе на указанном участке. В Корпорации развития Пермского края продажу участка на ул. Дзержинского, 3а, объяснили реструктуризацией непрофильных активов, не задействованных в приоритетных проектах в сфере девелопмента.

недвижимость