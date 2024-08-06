КРПК продлила торги по продаже участка на ул. Дзержинского, 3а

Ранее на ул. Дзержинского, 3а, располагалось отделение УВД Дзержинского района Перми, гостиница для бездомных. В 2022 году обсуждалось строительство здесь общежития ПГНИУ. При этом после объявления торгов по продаже участка в ПГНИУ сообщали, что университет по-прежнему прорабатывает варианты строительства новых общежитий, в том числе на указанном участке. В Корпорации развития Пермского края продажу участка на ул. Дзержинского, 3а, объяснили реструктуризацией непрофильных активов, не задействованных в приоритетных проектах в сфере девелопмента.