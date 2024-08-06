КРПК продлила торги по продаже участка на ул. Дзержинского, 3а

Итоги аукциона должны были подвести 31 июля, но теперь продлили до 26 августа, пояснили «Ъ-Прикамье» в корпорации. «Торги продлены до 26 августа включительно в связи с внесением изменений в запись об объекте недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости», — сообщили в КРПК.
Как указано на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», итоги аукциона подведут 29 августа днем.
Продаваемый участок на ул. Дзержинского, 3а, имеет площадь 2,5 тыс. кв. м, на нем расположены три объекта капитального строительства. Территория входит в зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, этажность застройки на этом участке ограничена 10 этажами. Имущественный комплекс может использоваться для размещения научно-производственных или туристических объектов.
Ранее на ул. Дзержинского, 3а, располагалось отделение УВД Дзержинского района Перми, гостиница для бездомных. В 2022 году обсуждалось строительство здесь общежития ПГНИУ. При этом после объявления торгов по продаже участка в ПГНИУ сообщали, что университет по-прежнему прорабатывает варианты строительства новых общежитий, в том числе на указанном участке. В Корпорации развития Пермского края продажу участка на ул. Дзержинского, 3а, объяснили реструктуризацией непрофильных активов, не задействованных в приоритетных проектах в сфере девелопмента.