На Замоскворецкую линию метро вышел 20-й поезд серии «Москва-2024» — Собянин

У поезда «Москва-2024» двери почти на треть шире, чем у предыдущих моделей. Состав отличают удобные переходы между вагонами, хорошая шумоизоляция и комфортный микроклимат, обеспечиваемый мощными кондиционерами с функцией обеззараживания воздуха. Кроме того, есть оборудование для зарядки гаджетов.
«Доля новых поездов на Замоскворецкой линии приближается к 20 процентам. Полностью заменить старые вагоны планируем к 2026 году», — рассказал мэр Москвы.
Обновление касается не только подвижного состава метро, но и его инфраструктуры, в том числе кабельных линий, тоннельной вентиляции, эскалаторов, путей. Кроме того, деревянные шпалы заменяют бетонно-резиновыми блоками, которые понижают уровень шума. Они установлены уже на 106 станциях.