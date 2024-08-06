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На Замоскворецкую линию метро вышел 20-й поезд серии «Москва-2024» — Собянин

В электродепо «Сокол» появился уже 20-й поезд серии «Москва-2024». Он заменил еще один номерной состав на Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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У поезда «Москва-2024» двери почти на треть шире, чем у предыдущих моделей. Состав отличают удобные переходы между вагонами, хорошая шумоизоляция и комфортный микроклимат, обеспечиваемый мощными кондиционерами с функцией обеззараживания воздуха. Кроме того, есть оборудование для зарядки гаджетов.

«Доля новых поездов на Замоскворецкой линии приближается к 20 процентам. Полностью заменить старые вагоны планируем к 2026 году», — рассказал мэр Москвы.

Обновление касается не только подвижного состава метро, но и его инфраструктуры, в том числе кабельных линий, тоннельной вентиляции, эскалаторов, путей. Кроме того, деревянные шпалы заменяют бетонно-резиновыми блоками, которые понижают уровень шума. Они установлены уже на 106 станциях.

метро