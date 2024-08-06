На Замоскворецкую линию метро вышел 20-й поезд серии «Москва-2024» — Собянин

Обновление касается не только подвижного состава метро, но и его инфраструктуры, в том числе кабельных линий, тоннельной вентиляции, эскалаторов, путей. Кроме того, деревянные шпалы заменяют бетонно-резиновыми блоками, которые понижают уровень шума. Они установлены уже на 106 станциях.