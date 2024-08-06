В Ростовской области откроют сразу несколько импортозамещающих производств до конца года

До конца 2024 года в Ростовской области запустят ряд новых импортозамещающих производств. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.
— Развитию технологического суверенитета в регионе уделяется особое внимание, — отметил спикер. — В высокой степени готовности ряд инвестиционных проектов промышленных предприятий, направленных именно на импортозамещающие проекты.
До конца текущего года намерены организовать производство цинковых белил. Планируемая мощность нового завода составит примерно 15−20 тысяч тонн в год.
Помимо этого, в этом году один из лидеров производства сельхозтехники увеличил ассортимент своей продукции благодаря завершению ряда инвестиционных проектов. В обновленной линейке представлены зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, техника для заготовки кормов, посевные и почвообрабатывающие машины, телескопические погрузчики, а также дорожно-коммунальная техника и многое другое.