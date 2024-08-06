Новый мост на трассе Новороссийск — Керчь частично открыли для транспорта

На данный момент завершаются подготовительные работы на обеих опорах правой половины моста, и до конца августа планируется завершить надвижку пролетного строения. Старый мост полностью демонтирован.



Общая длина нового моста составит 74 метра. Строительство и реконструкция трассы А-290 продолжаются без перерыва. На участке с 52-го по 73-й км, протяженностью 18,38 км, включено строительство десяти мостов и путепроводов, трех транспортных развязок и двух надземных пешеходных переходов. Новая дорога пройдет в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ, северо-восточнее Витязевского лимана.



На участке с 73-го по 100-й км, протяженностью 24,18 км, запланировано строительство шести путепроводов и одного моста, трех развязок и трех надземных пешеходных переходов. Этот отрезок дороги пройдет в обход хутора Белый, горы Нефтяная и станицы Старотитаровская.



На обоих участках готовность искусственных сооружений составляет от 92 до 96%.