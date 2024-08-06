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Новый мост на трассе Новороссийск — Керчь частично открыли для транспорта

ФКУ «Черноморье» объявило об открытии движения по левой части нового четырехполосного моста через реку Старая Кубань. Это стало важным этапом в рамках строительства и реконструкции федеральной автодороги А-290 Новороссийск — Керчь, на участках с 52-го по 73-й км и с 73-го по 100-й км.

Источник: ФКУ «Черноморье»

На данный момент завершаются подготовительные работы на обеих опорах правой половины моста, и до конца августа планируется завершить надвижку пролетного строения. Старый мост полностью демонтирован.

Общая длина нового моста составит 74 метра. Строительство и реконструкция трассы А-290 продолжаются без перерыва. На участке с 52-го по 73-й км, протяженностью 18,38 км, включено строительство десяти мостов и путепроводов, трех транспортных развязок и двух надземных пешеходных переходов. Новая дорога пройдет в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ, северо-восточнее Витязевского лимана.

На участке с 73-го по 100-й км, протяженностью 24,18 км, запланировано строительство шести путепроводов и одного моста, трех развязок и трех надземных пешеходных переходов. Этот отрезок дороги пройдет в обход хутора Белый, горы Нефтяная и станицы Старотитаровская.

На обоих участках готовность искусственных сооружений составляет от 92 до 96%.