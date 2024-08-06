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Импорт российских товаров в Узбекистан сократился из-за санкций

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В июне текущего года импорт товаров из России в Узбекистан сократился почти на 5%. Ввоз продукции уменьшился из-за санкций и сложностей с проведением платежей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно отчету Центробанка Узбекистана, отрицательная динамика продиктована в основном торговыми санкциями, введенными против России. Свою роль сыграло и усложнение системы расчетов по внешнеторговым операциям.

Председатель ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов отметил, что местные банки постоянно информируют регулятор об ограничениях в отношении российских организаций. По его словам, Центробанк внимательно следит за подобными сведениями, чтобы узбекские субъекты предпринимательства, связанные с подсанкционными компаниями из РФ, не потеряли свою ликвидность и активы.

Система платежей также столкнулась с проблемами: в июле среднее время обработки расчетов между Центральной Азией и Россией увеличилось до двух недель. Доля аннулированных переводов достигла 30%, при этом одна и та же кредитная организация могла как провести платеж, так и отклонить его.

При этом в июне экспорт товаров из Узбекистана в Россию, напротив, возрос на 32,3%.

В частности, на 11% увеличились поставки овощей и фруктов. Хотя наблюдалось снижение на 6% продаж текстильной продукции, составляющей половину объемов экспорта в РФ. Аналитики объясняют падение показателя ценовым эффектом, вызванным снижением стоимости хлопка на мировом рынке.

Согласно данным Агентства статистики Узбекистана, Россия остается в числе основных торговых партнеров республики. Так, в январе — июле текущего года товарооборот составил 5,75 миллиарда долларов, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Причем более 4 миллиардов приходится на импорт российских товаров и услуг.

экономика
санкции