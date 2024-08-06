Импорт российских товаров в Узбекистан сократился из-за санкций

Согласно отчету Центробанка Узбекистана, отрицательная динамика продиктована в основном торговыми санкциями, введенными против России. Свою роль сыграло и усложнение системы расчетов по внешнеторговым операциям.
Председатель ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов отметил, что местные банки постоянно информируют регулятор об ограничениях в отношении российских организаций. По его словам, Центробанк внимательно следит за подобными сведениями, чтобы узбекские субъекты предпринимательства, связанные с подсанкционными компаниями из РФ, не потеряли свою ликвидность и активы.
Система платежей также столкнулась с проблемами: в июле среднее время обработки расчетов между Центральной Азией и Россией увеличилось до двух недель. Доля аннулированных переводов достигла 30%, при этом одна и та же кредитная организация могла как провести платеж, так и отклонить его.
При этом в июне экспорт товаров из Узбекистана в Россию, напротив, возрос на 32,3%.
В частности, на 11% увеличились поставки овощей и фруктов. Хотя наблюдалось снижение на 6% продаж текстильной продукции, составляющей половину объемов экспорта в РФ. Аналитики объясняют падение показателя ценовым эффектом, вызванным снижением стоимости хлопка на мировом рынке.
Согласно данным Агентства статистики Узбекистана, Россия остается в числе основных торговых партнеров республики. Так, в январе — июле текущего года товарооборот составил 5,75 миллиарда долларов, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Причем более 4 миллиардов приходится на импорт российских товаров и услуг.