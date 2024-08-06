Импорт российских товаров в Узбекистан сократился из-за санкций

Система платежей также столкнулась с проблемами: в июле среднее время обработки расчетов между Центральной Азией и Россией увеличилось до двух недель. Доля аннулированных переводов достигла 30%, при этом одна и та же кредитная организация могла как провести платеж, так и отклонить его.