В Самаре до 2030 года возведут школу на 300 мест в Октябрьском районе

В Самаре 6 августа 2024 года обнародовали документацию по планировке территории в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой в Октябрьском районе. Площадь территории — 4,87 га. Максимальная высота домов — 86 метров.
Кроме того, согласно Генплану, к 2030 году должна завершиться реконструкция улицы Гастелло.
Договор о комплексном развитии территории был подписан 2 августа 2023 года. Работы ведет ООО «АТМ-Строй».
Реализуя его, построят школу на 300 мест, а также два садика на 70 и 80 мест. Оба дошкольных учрежденияпостроят до 2030 года. Они будут расположены на первых этажах жилых домов. До 2 июля 2031 года их необходимо будет передать в муниципальную собственность.