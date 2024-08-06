В Самаре до 2030 года возведут школу на 300 мест в Октябрьском районе

Реализуя его, построят школу на 300 мест, а также два садика на 70 и 80 мест. Оба дошкольных учрежденияпостроят до 2030 года. Они будут расположены на первых этажах жилых домов. До 2 июля 2031 года их необходимо будет передать в муниципальную собственность.