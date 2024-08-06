Три трамвайные линии откроют в Москве в течение двух лет

«В мае специалисты Московского метрополитена начали укладывать новые трамвайные пути на Трифоновской улице — проделали уже более 30 процентов работ по восстановлению линии. Трамваи вернутся на этот участок спустя 30 лет, в 2025 году. В этом году планируем открыть новую линию на улице Сергия Радонежского, а в следующем — на проспекте Академика Сахарова. Мы развиваем трамвайное движение для комфорта пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.