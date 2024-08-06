В Екатеринбурге приставы запретили работу трех опасных кранов

В Екатеринбурге судебные приставы запретили работу трех опасных кранов-манипуляторов. Они не смогут работать ближайшие 85 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Краны работали на 17 километре Полевского тракта. Ростехнадзор организовал внеплановую проверку. Она выявила грубые нарушения требований промышленной безопасности.
— Обществом с ограниченной ответственностью не зарегистрирован в государственном реестре опасный производственный объект, на котором эксплуатируются подъемные сооружения — краны-манипуляторы и не поставлены подъемные сооружения на учет, — рассказали в региональном ведомстве.
Помимо этого, не осуществлялся производственный контроль за безопасной эксплуатацией и отсутствовал список ответственный лиц. Судебными приставами были возбуждены исполнительное производство. На данный момент краны опечатаны. Деятельность приостановлена.