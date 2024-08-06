В Екатеринбурге приставы запретили работу трех опасных кранов

— Обществом с ограниченной ответственностью не зарегистрирован в государственном реестре опасный производственный объект, на котором эксплуатируются подъемные сооружения — краны-манипуляторы и не поставлены подъемные сооружения на учет, — рассказали в региональном ведомстве.