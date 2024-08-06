Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге приставы запретили работу трех опасных кранов

В Екатеринбурге приостановили работу трех кранов-манипуляторов на 85 суток.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге судебные приставы запретили работу трех опасных кранов-манипуляторов. Они не смогут работать ближайшие 85 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Краны работали на 17 километре Полевского тракта. Ростехнадзор организовал внеплановую проверку. Она выявила грубые нарушения требований промышленной безопасности.

— Обществом с ограниченной ответственностью не зарегистрирован в государственном реестре опасный производственный объект, на котором эксплуатируются подъемные сооружения — краны-манипуляторы и не поставлены подъемные сооружения на учет, — рассказали в региональном ведомстве.

Помимо этого, не осуществлялся производственный контроль за безопасной эксплуатацией и отсутствовал список ответственный лиц. Судебными приставами были возбуждены исполнительное производство. На данный момент краны опечатаны. Деятельность приостановлена.