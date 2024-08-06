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В Краснодар доставили 10 новых трамваев из Челябинской области

В Краснодар доставили 10 новых трамваев, изготовленных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, который расположен в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы.

Источник: пресс-служба администрации города Краснодара

«Сегодня в кубанскую столицу приехали девятый и десятый трамваи. А остальные восемь сейчас готовят к выходу на маршруты — они проходят наладку и обкатку. Всего в этом году краевой центр примет 40 новых единиц электротранспорта», — уточнили в мэрии.

Данные трамваи способны одновременно перевозить до 120 пассажиров. Внутри вагона предусмотрено 32 посадочных места. Также транспорт оснащен кондиционерами и USB-розетками.

Ожидается, что новые трамваи начнут курсировать по маршрутам 2, 3, 15 и 21, что позволит значительно улучшить транспортное сообщение в городе, особенно в условиях активного строительства Западной трамвайной линии. В рамках концессионного соглашения до конца 2026 года Краснодар получит 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев.