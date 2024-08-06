В Краснодар доставили 10 новых трамваев из Челябинской области

«Сегодня в кубанскую столицу приехали девятый и десятый трамваи. А остальные восемь сейчас готовят к выходу на маршруты — они проходят наладку и обкатку. Всего в этом году краевой центр примет 40 новых единиц электротранспорта», — уточнили в мэрии.