В Воронеже домам, которые обслуживал «ПИК-комфорт», нашли временные УК

Согласно постановлению, МКД распределены между шестью местными УК: 102 дома в Железнодорожном районе будет обслуживать ООО «Стандарты управления» Анатолия Насонова (директор — Никита Овечкин), 324 дома в Коминтерновском районе — ООО «Финмар инвестмент» Валентины Мироненко (директор — Никита Овечкин), 104 дома в Левобережном районе — ООО «УК “Дельта”» Николая Бажанова, 91 дом в Ленинском районе — ООО «ЖСКС» Романа Акимова, 255 домов в Советском районе — ООО «УК “Авторитет”» Наталии Колягиной, 268 домов в Центральном районе — ООО «Лавина» Наталии Колягиной.
Врио мэра Сергей Петрин в ходе еженедельного совещания поручил держать ситуацию с этими домами на особом контроле. Он считает, что определение временных УК позволит вовремя подготовиться к отопительному сезону и «избавить воронежцев от ряда неудобств, которые ранее возникали». Руководитель управления ЖКХ Вячеслав Мамаев доложил в ходе совещания, что жилфонд на сегодня готов к отопительному сезону на 66%, соцобъекты — на 70%, котельные — на 70,2%, теплосети — на 71%. Общий показатель готовности по городу составляет 70%.
«ПИК-комфорт» работает на воронежском рынке с 2018 года, когда купил управляющие компании у местного коммунального бизнесмена Вадима Ишутина. В управлении у ГК находилось порядка 20% жилфонда Воронежа. Весной 2023 года губернатор Александр Гусев сообщал о договоренностях по продаже бизнеса крупным иногородним игрокам, однако сделка так и не состоялась.
Тем временем «ПИК-комфорт» лишался части домов. Так, в начале июня Госжилинспекция по региону прекратила действие 21 лицензии по управлению МКД по заявлениям компаний, входящих в ГК. Также многие меняли УК по итогам голосования собственников помещений.
Кроме того, участники рынка рассказывали «Ъ-Черноземье», что часть УК заключили договоры комплексного обслуживания со сторонними компаниями: так игроки могли оценивать потенциал жилфонда. Также часть домов теперь управляется новыми организациями, якобы все равно связанным с «ПИК-комфортом».