В Воронеже домам, которые обслуживал «ПИК-комфорт», нашли временные УК

Врио мэра Сергей Петрин в ходе еженедельного совещания поручил держать ситуацию с этими домами на особом контроле. Он считает, что определение временных УК позволит вовремя подготовиться к отопительному сезону и «избавить воронежцев от ряда неудобств, которые ранее возникали». Руководитель управления ЖКХ Вячеслав Мамаев доложил в ходе совещания, что жилфонд на сегодня готов к отопительному сезону на 66%, соцобъекты — на 70%, котельные — на 70,2%, теплосети — на 71%. Общий показатель готовности по городу составляет 70%.