Беляшную у остановки Малунцева в Омске перенесли в новое место

Как сообщают очевидцы, на момент публикации материала беляшная осталась, но в другом месте — ближе к дороге.
Отметим, что самая знаменитая беляшная Омска находится на остановке у Омского государственного технического университета.
Утром вторника, 6 августа 2024 года, в группах Омска появилась информация о демонтаже киоска с беляшами на остановке «ДК им. Малунцева», что в Советском округе города.
Как сообщают очевидцы, на момент публикации материала беляшная осталась, но в другом месте — ближе к дороге.
Отметим, что самая знаменитая беляшная Омска находится на остановке у Омского государственного технического университета.