Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беляшную у остановки Малунцева в Омске перенесли в новое место

Утром вторника, 6 августа 2024 года, в группах Омска появилась информация о демонтаже киоска с беляшами на остановке «ДК им. Малунцева», что в Советском округе города.

Как сообщают очевидцы, на момент публикации материала беляшная осталась, но в другом месте — ближе к дороге.

Отметим, что самая знаменитая беляшная Омска находится на остановке у Омского государственного технического университета.

торговля