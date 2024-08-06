В Самарской области продолжается установка «умных» счетчиков

Эта работа ведется ПАО «Самараэнерго» с 2010 года. С 2022 года начата установка «умных» приборов учета нового поколения. В результате, к 2024 году было установлено 260 тыс. таких приборов. В строящихся многоэтажках, разрешение на строительство которых получено после 1 января 2021 года, такие счетчики устанавливаются сразу. А уже действующие счетчики заменяют на интеллектуальные по мере их выхода из строя или истечения срока эксплуатации.