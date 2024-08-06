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В Самарской области продолжается установка «умных» счетчиков

В Самарской области продолжается установка приборов автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), а также приборов интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ).

Эта работа ведется ПАО «Самараэнерго» с 2010 года. С 2022 года начата установка «умных» приборов учета нового поколения. В результате, к 2024 году было установлено 260 тыс. таких приборов. В строящихся многоэтажках, разрешение на строительство которых получено после 1 января 2021 года, такие счетчики устанавливаются сразу. А уже действующие счетчики заменяют на интеллектуальные по мере их выхода из строя или истечения срока эксплуатации.

Такие устройства, избавляющие от необходимости ежемесячно передавать показания, охватывают порядка 51% бытовых потребителей энергокомпании в МКЖД во всех районах Самарской области.

Действующей инвестиционной программой 2024 года намечена установка порядка 5100 интеллектуальных приборов учета в МКЖД в зоне ответственности ПАО «Самараэнерго».

Аналогичную работу в индивидуальных домах и у юридических лиц ведут электросетевые компании Самарской области.

ЖКХ