Перевозки на «Комете» между Сочи и Анапой возобновят до середины сентября

Причиной временной приостановки перевозок пассажиров 1 августа 2024 года стали технические проблемы, сообщается на сайте компании.
Морское сообщение между Анапой и Сочи на судне «Комета» открыли 9 июня. Путь между городами занимал около шести часов.
Ранее приостановленные пассажирские перевозки на скоростных судах «Комета», курсировавших между Сочи и Анапой, возобновят в третьей декаде августа — первой декаде сентября. Об этом пишет «Ъ-Сочи», со ссылкой на «Комета Экспресс».
Причиной временной приостановки перевозок пассажиров 1 августа 2024 года стали технические проблемы, сообщается на сайте компании.
Морское сообщение между Анапой и Сочи на судне «Комета» открыли 9 июня. Путь между городами занимал около шести часов.