Перевозки на «Комете» между Сочи и Анапой возобновят до середины сентября

Ранее приостановленные пассажирские перевозки на скоростных судах «Комета», курсировавших между Сочи и Анапой, возобновят в третьей декаде августа — первой декаде сентября. Об этом пишет «Ъ-Сочи», со ссылкой на «Комета Экспресс».