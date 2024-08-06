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Перевозки на «Комете» между Сочи и Анапой возобновят до середины сентября

Ранее приостановленные пассажирские перевозки на скоростных судах «Комета», курсировавших между Сочи и Анапой, возобновят в третьей декаде августа — первой декаде сентября. Об этом пишет «Ъ-Сочи», со ссылкой на «Комета Экспресс».

Причиной временной приостановки перевозок пассажиров 1 августа 2024 года стали технические проблемы, сообщается на сайте компании.

Морское сообщение между Анапой и Сочи на судне «Комета» открыли 9 июня. Путь между городами занимал около шести часов.