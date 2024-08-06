В Ростове появится новый благоустроенный жилой район

— Работа началась в сентябре 2023 года. И теперь готов документ, на основании которого у нас появится новый зеленый благоустроенный жилой район с парками, непрерывной пешеходной зоной, озером с обустроенной набережной, объектами благоустройства и социальной инфраструктуры, — отметил Алексей Логвиненко.