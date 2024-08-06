В Ростове появится новый благоустроенный жилой район

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление об утверждении документации по планированию и межеванию территории в границах «улица Пойменная — Восточное шоссе — административная граница городского округа “Город Ростов-на-Дону” — полоса отвода железной дороги, общей площадью почти 300 га. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
— Работа началась в сентябре 2023 года. И теперь готов документ, на основании которого у нас появится новый зеленый благоустроенный жилой район с парками, непрерывной пешеходной зоной, озером с обустроенной набережной, объектами благоустройства и социальной инфраструктуры, — отметил Алексей Логвиненко.
Проектом предусмотрено:
— 3 детских сада на 940 мест;
— Школа на 2450 мест;
— Поликлиника на 400 посещений в смену;
— Физкультурно-оздоровительный комплекс;
— Центр культурного развития с концертным залом на 100 зрительных мест;
— Детская школа искусств;
— Концертно-выставочный комплекс;
— Пожарное депо.
Кроме того, будет построен многофункциональный зрелищный конноспортивный комплекс с ипподромом.
— Из 300 га застройки: 186 га — это территории общего пользования, 83 га — озеленение. В новых домах с уютными просторными и светлыми квартирами будут проживать около 18 тыс. горожан. При этом 5% жилья застройщик передаст городу для реализации социальных программ, — добавил глава администрации.
При разработке документации по планировке территории учтены требования инженерной защиты территории, которыми займется инвестор. Реализовывать этот масштабный инвестиционный проект будет один из крупнейших застройщиков России — ГК «Самолет».
— Уверен, новый район станет не только одной из достопримечательностей донской столицы и местом притяжения ростовчан и гостей нашего города, но и даст стимул для дальнейшего развития левобережной зоны, — написал Алексей Логвиненко.