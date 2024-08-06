Родители детей в возрасте до семи лет смогут оформить семейную ипотеку в Петербурге

В России продлили субсидированную семейную ипотеку до 2030 года. Это позволит тысячам семей улучшить свои жилищные условия. Теперь россияне, в частности жители Петербурга, снова смогут получить ключи от заветной квартиры или дома. Воспользоваться программой могут родители детей в возрасте до семи лет, а также детей-инвалидов любого возраста. В льготную категорию также входят родители-одиночки. О подробностях сообщила пресс-служба строительной компании «КВС».
— Есть вариант, когда на период строительства ставка составит всего 0,01 процента, а после получения разрешения на ввод она вырастет до шести процентов. Данная программа позволит существенно сократить платежи до переезда в новую квартиру, — пояснила генеральный директор Агентства недвижимости компании Анжелика Альшаева.
Чтобы приобрести жилье, жители города на Неве могут взять в кредит до 12 миллионов рублей, при этом сумма первоначального взноса должна составлять 20 процентов. Оформить семейную ипотеку можно по ставке в размере шести процентов.
Если произвести расчеты по ипотечному калькулятору «ЦИАН Разница», то можно увидеть, насколько эта программа выгодна. Так, если семья планирует приобрести квартиру за 15 миллионов рублей по условиям обычного кредита, то переплата составит 85,6 миллиона рублей, при льготном кредите — 16, 8 миллиона рублей.