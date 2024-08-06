Родители детей в возрасте до семи лет смогут оформить семейную ипотеку в Петербурге

В России продлили субсидированную семейную ипотеку до 2030 года. Это позволит тысячам семей улучшить свои жилищные условия. Теперь россияне, в частности жители Петербурга, снова смогут получить ключи от заветной квартиры или дома. Воспользоваться программой могут родители детей в возрасте до семи лет, а также детей-инвалидов любого возраста. В льготную категорию также входят родители-одиночки. О подробностях сообщила пресс-служба строительной компании «КВС».