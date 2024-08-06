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Центр уличного баскетбола в Омске планируют отрыть осенью

В Омске продолжается строительство Центра уличного баскетбола на набережной Тухачевского рядом с отелем «Cosmos».

Источник: БЕЛТА

Строительство ведёт «СтройМонтажПроект».

«Строители подготовили основание и приступили к монтажу элементов сооружения. Новая площадка откроется осенью. Уверен, что жители и гости нашего региона оценят», — написал в своём телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, площадка строится в соответствии с регламентом и стандартами Международной федерации баскетбола — ФИБА.

Ранее «МК в Омске» сообщал о том, что строительство здания химико-технологического лицея в Кузьминках завершено более чем на 80%. Лицей рассчитан на 1122 ученика.

строительство