В Ленобласти с 1 января 2025 года будет увеличен прожиточный минимум

Постановлением Правительства Ленобласти установлена величина прожиточного минимума — на душу населения, а также по основным социально-демографическим группам в Ленинградской области на 2025 год. Об этом рассказали в администрации 47 региона.
С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в Ленинградской области:
— на душу населения — 18 974 рублей,
— для трудоспособного населения — 20 682 рублей,
— пенсионеров — 16 318 рублей,
— детей — 18 405 рублей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.
Прожиточный минимум в Петербурге намерены увеличить на 3 тысячи рублей в 2025 году.