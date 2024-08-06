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В Ленобласти с 1 января 2025 года будет увеличен прожиточный минимум

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.

Постановлением Правительства Ленобласти установлена величина прожиточного минимума — на душу населения, а также по основным социально-демографическим группам в Ленинградской области на 2025 год. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в Ленинградской области:

 — на душу населения — 18 974 рублей,
 — для трудоспособного населения — 20 682 рублей,
 — пенсионеров — 16 318 рублей,
 — детей — 18 405 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.

Прожиточный минимум в Петербурге намерены увеличить на 3 тысячи рублей в 2025 году.