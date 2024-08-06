В Волгоградской области обсудили экономику будущего

— Мы с вами, опираясь на результаты деятельности реального сектора экономики, прогнозы специалистов, потребности социальной сферы, определение направлений, которые будут приоритетными и перспективными в своих сферах жизнедеятельности, должны заложить основу будущего долгосрочного развития. Но при этом нет никаких сомнений, что экономика будущего также будет включать базовые, опорные направления современной экономики, прошедшие через серьезную глубокую модернизацию, а также существенное увеличение вклада в развитие так называемой новой экономики. И в этой сфере развитие транспортно-логистических сервисов, внедрение IT-технологий, искусственного интеллекта во многом будет определяющим, — сказал губернатор.