На Дону до 2030 года продлили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

«Программа охватывает специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Они должны работать на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных IT-компаниях, зарегистрированных на территории РФ (за исключением г. Москвы и г. Санкт Петербурга), которые получают налоговые льготы. Уровень зарплаты специалиста должен составлять от 150 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 90 тысяч рублей в других населенных пунктах», — пишет источник.