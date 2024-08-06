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На Дону до 2030 года продлили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Ростовская область, 6 августа 2024. DON24.RU. В Ростовской области, как и во всей стране, до 2030 года продлена программа льготной ипотеки для IT-специалистов. По решению правительства РФ процентная ставка по программе устанавливается в размере 6%, максимальная сумма — 9 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает портал донского правительства.

«Программа охватывает специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Они должны работать на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных IT-компаниях, зарегистрированных на территории РФ (за исключением г. Москвы и г. Санкт Петербурга), которые получают налоговые льготы. Уровень зарплаты специалиста должен составлять от 150 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 90 тысяч рублей в других населенных пунктах», — пишет источник.

IT-ипотеку можно оформить на строящееся или готовое жилье на первичном рынке, и на индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, IT-ипотеку разрешено объединять с региональными программами, которые реализует Агентство жилищных программ.

Уточнить информацию можно в консультационном центре АО «ДОМ.РФ». Информация о мерах по улучшению жилищных условий размещена на портале ГБУ РО «Агентство жилищных программ». Обратиться за помощью специалиста можно через сервис онлайн-консультации, посредством интернет-приемной или очно. Прием проводится с понедельника по четверг по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12, 2-й этаж.

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