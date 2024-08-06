На Дону до 2030 года продлили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Об этом сообщает портал донского правительства.
«Программа охватывает специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Они должны работать на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных IT-компаниях, зарегистрированных на территории РФ (за исключением г. Москвы и г. Санкт Петербурга), которые получают налоговые льготы. Уровень зарплаты специалиста должен составлять от 150 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 90 тысяч рублей в других населенных пунктах», — пишет источник.
IT-ипотеку можно оформить на строящееся или готовое жилье на первичном рынке, и на индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, IT-ипотеку разрешено объединять с региональными программами, которые реализует Агентство жилищных программ.
Уточнить информацию можно в консультационном центре АО «ДОМ.РФ». Информация о мерах по улучшению жилищных условий размещена на портале ГБУ РО «Агентство жилищных программ». Обратиться за помощью специалиста можно через сервис онлайн-консультации, посредством интернет-приемной или очно. Прием проводится с понедельника по четверг по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12, 2-й этаж.