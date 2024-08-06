Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил о росте ВВП в 1,8 раза

Во вторник, 6 августа в администрации Волгоградской области прошла стратегическая сессия, на которой губернатор Андрей Бочаров обсуждал с руководителями экономического блока будущее региональной экономики. Участники встречи формировали задачи на 10 лет вперед, говорили, каких показателей нужно достичь к 2034 году и как обеспечить экономический рост, сообщает пресс-служба администрации региона.
— Развитие транспортно-логистических сервисов, внедрение IT-технологий, искусственного интеллекта во многом будет определяющим, — Андрей Бочаров рассказал, как будут создавать экономику будущего.
Говорили о конкретных показателях, которые региональная экономика должна достичь к 2034 году.
— Мы с вами должны обеспечить: рост валового регионального продукта Волгоградской области с 1,3 до 2,5 трлн рублей; накопленный объем инвестиций — 3,4 трлн рублей; рост доходов областного бюджета — со 173 до 300 млрд рублей в год. Кроме того, за десятилетний период должно быть создано порядка 50 тысяч новых рабочих мест, — озвучил задачи Бочаров.
В ближайшее время, по словам губернатора, нас ждет повышение уровня цифровизации всех отраслей и сфер. Регион будет готовить кадры для всех отраслей и развивать туристическую область. Сегодня же область может похвастаться тем, что входит в десятку лидеров России по объемам производства продукции АПК, ряда промышленных товаров. За последние 10 лет, по данным администрации области, объемы ВВП выросли в 1,8 раза: с 715 млрд рублей в 2014 году до 1,3 трлн рублей в 2023 году.