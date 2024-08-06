Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил о росте ВВП в 1,8 раза

В ближайшее время, по словам губернатора, нас ждет повышение уровня цифровизации всех отраслей и сфер. Регион будет готовить кадры для всех отраслей и развивать туристическую область. Сегодня же область может похвастаться тем, что входит в десятку лидеров России по объемам производства продукции АПК, ряда промышленных товаров. За последние 10 лет, по данным администрации области, объемы ВВП выросли в 1,8 раза: с 715 млрд рублей в 2014 году до 1,3 трлн рублей в 2023 году.