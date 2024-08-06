Как казахстанцы оценивают свой уровень жизни

Отвечая на вопрос «Как вы оцениваете текущие экономические условия в вашем городе, районе», все респонденты практически поровну разделились на тех, у кого стакан полон, и тех, у кого он пуст. 50,6% опрошенных считали, что они живут в хороших и очень хороших условиях. За прошедший год доля оптимистов уменьшилась почти на 6 процентных пунктов. 49,4% отметили, что экономическая ситуация в их населенном пункте плохая или очень плохая. Вместе с тем только 13,1% участвовавших в опросах выразили уверенность, что в ближайший месяц финансовое благополучие их семей улучшится.