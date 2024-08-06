Программа дополнительных соцвыплат охватывает более 30 000 жителей Гагаузии — башкан

В апреле 2024 года руководство Гагаузии подписало соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников, проживающих на территории автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев. Первые выплаты были осуществлены уже первого мая.
«Вопреки всем слухам и домыслам оппонентов, эта программа регулярная, и выплаты не являются разовыми. Несмотря на преграды центральных властей, мы ищем и находим способы постоянно поддерживать каждую семью в регионе», — отметила Гуцул.
Она также подчеркнула, что «благодаря помощи друзей Гагаузии десятки тысяч людей в автономии чувствуют заботу и внимание».