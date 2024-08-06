В Новосибирске рассказали о готовности Октябрьского моста

По его словам, ремонт Октябрьского моста за последние две недели продвинулся на 1%, достигнув 60% общей готовности.
Кодалаев отметил, что вопрос продолжения работ остается актуальным. Если темпы не увеличатся до конца недели, будут приняты меры.
Ранее, 23 июля, сообщалось о 59% готовности моста. Контракт на ремонт был заключен с ООО «СпецТрансСтрой» в 2022 году. В ноябре 2023 года были заключены дополнительные контракты с двумя компаниями для ускорения работ. Ожидается, что Октябрьский мост будет сдан до конца 2024 года.
Что касается Димитровского моста, то ситуация улучшилась. Отставание от графика устранено.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начался ремонт пешеходного моста через дамбу Димитровского моста.