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В Новосибирске рассказали о готовности Октябрьского моста

На совещании в мэрии Новосибирска 6 августа начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев сообщил о текущем статусе ремонта Октябрьского и Димитровского мостов.

По его словам, ремонт Октябрьского моста за последние две недели продвинулся на 1%, достигнув 60% общей готовности.

Кодалаев отметил, что вопрос продолжения работ остается актуальным. Если темпы не увеличатся до конца недели, будут приняты меры.

Ранее, 23 июля, сообщалось о 59% готовности моста. Контракт на ремонт был заключен с ООО «СпецТрансСтрой» в 2022 году. В ноябре 2023 года были заключены дополнительные контракты с двумя компаниями для ускорения работ. Ожидается, что Октябрьский мост будет сдан до конца 2024 года.

Что касается Димитровского моста, то ситуация улучшилась. Отставание от графика устранено.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начался ремонт пешеходного моста через дамбу Димитровского моста.