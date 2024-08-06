В Новосибирске рассказали о готовности Октябрьского моста

Ранее, 23 июля, сообщалось о 59% готовности моста. Контракт на ремонт был заключен с ООО «СпецТрансСтрой» в 2022 году. В ноябре 2023 года были заключены дополнительные контракты с двумя компаниями для ускорения работ. Ожидается, что Октябрьский мост будет сдан до конца 2024 года.