В Узбекистане планируют еще больше стимулировать деятельность отечественных и иностранных инвесторов

Для защиты инвесторов вводятся дополнительные гарантии. В частности, соблюдается национальный режим, а возможность использования земли иностранными инвесторами продлевается с 25 до 49 лет. При этом отечественным и иностранным инвесторам льготы и преференции предоставляются в равной степени.