В Узбекистане планируют еще больше стимулировать деятельность отечественных и иностранных инвесторов

Депутаты Законодательной палаты приняли законопроект «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», в котором закреплены гарантии, права и обязанности инвесторов, а также вопросы их государственной поддержки.
Законопроект предлагает решение вопросов и рисков, волнующих инвесторов, и устраняет излишние ограничения. В частности, определяет гарантии доступа на рынок и защиты инвестиционной деятельности от необоснованных проверок.
При этом льготы и меры по стимулированию инвестиций увеличиваются. Так, требование о доле иностранных инвесторов в предприятии с иностранными инвестициями снижается с 15 до 10%.
Для защиты инвесторов вводятся дополнительные гарантии. В частности, соблюдается национальный режим, а возможность использования земли иностранными инвесторами продлевается с 25 до 49 лет. При этом отечественным и иностранным инвесторам льготы и преференции предоставляются в равной степени.
«Документ отражает нормы, направленные на создание в стране более благоприятной инвестиционной среды, защиту прав и законных интересов инвесторов, соответствие действующего инвестиционного законодательства передовым международным стандартам, в том числе правилам Всемирной торговой организации», — говорится в анонсе проекта.
Депутаты отметили, что принятие законопроекта четко определит гарантии и свободы инвесторов и устранит различные неясности применению прав и гарантий.
Немаловажно, что институты по инвестициям и стимулированию инвесторов, а также единый уполномоченный инвестиционный орган будет законодательно закреплен через «Единое окно».