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В Узбекистане планируют еще больше стимулировать деятельность отечественных и иностранных инвесторов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане планируют создать более благоприятный инвестиционный фон, снизив долю инвесторов с 15 до 10% и увеличив срок использования ими земли почти до 50 лет, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Депутаты Законодательной палаты приняли законопроект «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», в котором закреплены гарантии, права и обязанности инвесторов, а также вопросы их государственной поддержки.

Законопроект предлагает решение вопросов и рисков, волнующих инвесторов, и устраняет излишние ограничения. В частности, определяет гарантии доступа на рынок и защиты инвестиционной деятельности от необоснованных проверок.

При этом льготы и меры по стимулированию инвестиций увеличиваются. Так, требование о доле иностранных инвесторов в предприятии с иностранными инвестициями снижается с 15 до 10%.

Для защиты инвесторов вводятся дополнительные гарантии. В частности, соблюдается национальный режим, а возможность использования земли иностранными инвесторами продлевается с 25 до 49 лет. При этом отечественным и иностранным инвесторам льготы и преференции предоставляются в равной степени.

«Документ отражает нормы, направленные на создание в стране более благоприятной инвестиционной среды, защиту прав и законных интересов инвесторов, соответствие действующего инвестиционного законодательства передовым международным стандартам, в том числе правилам Всемирной торговой организации», — говорится в анонсе проекта.

Депутаты отметили, что принятие законопроекта четко определит гарантии и свободы инвесторов и устранит различные неясности применению прав и гарантий.

Немаловажно, что институты по инвестициям и стимулированию инвесторов, а также единый уполномоченный инвестиционный орган будет законодательно закреплен через «Единое окно».

экономика