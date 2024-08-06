Тенге продолжает снижение в парах с долларом и рублем

По итогам понедельника средневзвешенный курс USD/KZT вырос до 477,6 тенге за доллар, прибавив сразу 3 тенге, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
«Подобная динамика, вероятно, в большей степени была связана с общемировым бегством инвесторов от риска, тогда как коррекционный рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара США частично нивелировали этот эффект».
Что касается ситуации на локальном рынке, то здесь повышенный спрос на инвалюту мог быть связан с растущими объемами импорта, а также погашением и обслуживанием внешнего долга, в том числе и государственного, пояснили в ассоциации.
Аналитик Анна Бодрова также отметила, что казахстанский тенге ускоряет снижение не только по отношению к доллару США. Он активно упал в паре и с российским рублем.
«Можно предположить, что активизация распродаж на рынке нефти накануне негативно отразилась на положении тенге. Кроме того, в начале недели отношение к риску держалось негативным, что также сказалось на траектории нацвалюты РК».
Между тем нефтяной рынок пробует восстанавливаться после провала ранее. Баррель Brent стабилизируется около 77,30 доллара. Таким образом отношение к риску постепенно улучшается.
Во вторник, по оценкам аналитика, доллар США останется в коридоре 475−480 тенге, евро — 520−526 тенге, рубль — 5,55−5,70 тенге, китайский юань — 66−68 тенге.