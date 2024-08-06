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На ремонт дорог четырем муниципалитетам Омска выделили 64 млн рублей

Об этом распорядился губернатор.

Источник: Комсомольская правда

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко по итогам отбора этого года четырем муниципалитетам выделили 64 млн рублей субсидий на ремонт дорог.

Блягодаря субсидии будет завершен капремонт путепровода, а также ремонт дороги к лагерю «Орленок» в Калачинском районе.

Часть средств направят на ремонт дорог в Тюкалинске и на ремонт дороги на улице Школьная в поселке Новоуральский в Таврическом районе.

Помимо этого, в Омске установят два светофора на пересечении улиц 22 Апреля — 50 лет Октября и пересечении улиц 10 лет Октября — 20-я Линия.