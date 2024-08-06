Турецкие отели могут отказаться от формата «Все включено»

Многочисленные участники туристического сектора уже долгие годы выражают недовольство системой «все включено». Теперь владельцам гостиниц, неправительственным организациям, городским чиновникам, политикам и министрам, которые извлекли выгоду из данного формата, стоит обратить внимание на новые перспективы. В нынешних условиях настало подходящее время для разработки новой стратегии и превращения текущих вызовов в возможности для позитивных изменений, отмечает издание.