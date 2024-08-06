Турецкие отели могут отказаться от формата «Все включено»

Представители турецкого туристического сектора снова выдвинули предложение об отмене системы гостиничного обслуживания в формате «все включено». Об этом сообщила газета Hürriyet.
Система «все включено» сыграла значительную роль в поддержке и развитии нашего туристического сектора на протяжении многих лет. Достигнутые результаты очевидны. Однако, с учетом настоящего этапа, пришло время пересмотреть этот формат.
Многочисленные участники туристического сектора уже долгие годы выражают недовольство системой «все включено». Теперь владельцам гостиниц, неправительственным организациям, городским чиновникам, политикам и министрам, которые извлекли выгоду из данного формата, стоит обратить внимание на новые перспективы. В нынешних условиях настало подходящее время для разработки новой стратегии и превращения текущих вызовов в возможности для позитивных изменений, отмечает издание.
В январе 2023 года туроператор Эрол Гюльдал в интервью газете Turkiye Turizm сообщил, что Турция может отказаться от системы «все включено» и перейти на систему полупансиона, чтобы привлечь состоятельных немецких туристов.
В июле 2023 года Ассоциация туроператоров России сообщила, что Турция потеряла 35−40% российских туристов по сравнению с 2019 годом, что связано с возросшими ценами. Средняя стоимость поездки в Турцию летом 2023 года почти удвоилась по сравнению с летом 2019 года, согласно оценкам ассоциации.
Нина Лютикова