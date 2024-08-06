Стало известно, кого не хотят брать на работу в Волгоградской области

Самая серьезная причина, которая заставляет рекрутера задуматься о целесообразности сотрудничества с кандидатом — склонность человека к спорам и конфликтам. Около 80% работодателей в Волгоградской области считают это качество крайне негативным, сообщает hh.ru. Появление такого человека может испортить выстроенные в команде отношения и повлиять на ее продуктивность.