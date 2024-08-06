Стало известно, кого не хотят брать на работу в Волгоградской области

Самая серьезная причина, которая заставляет рекрутера задуматься о целесообразности сотрудничества с кандидатом — склонность человека к спорам и конфликтам. Около 80% работодателей в Волгоградской области считают это качество крайне негативным, сообщает hh.ru. Появление такого человека может испортить выстроенные в команде отношения и повлиять на ее продуктивность.
Весомым фактором при выборе соискателя могут стать негативные высказывания о бывших коллегах. Согласно анализу специалистов, такое поведение оттолкнет около 75% работодателей. Как и при конфликтности, подобное поведение способно поставить под угрозу комфортные отношения в команде. Сотрудник может нанести вред имиджу компании и ее репутации.
Еще один «красный флаг» — частая смена места работы. Многим работодателям (более 70%) не нравятся подобные претенденты, так как все хотят найти человека для долгосрочного сотрудничества.
Кроме того, настороженность у рекрутеров вызывают отсутствие опыта и белые пятна в резюме. Некоторые работодатели также интересуются поведением кандидатов, разыскивая информацию в интернете.