Гордума Екатеринбурга скорректировала бюджет ради транспортной реформы

В Екатеринбурге депутаты гордумы единогласно утвердили корректировку бюджета города. Это произошло на внеочередном заседании местного представительного органа, сообщает пресс-служба мэрии.
Благодаря этим изменениям город сможет использовать 750 млн рублей на приобретение троллейбусов, 85 млн на трамваи и 900 млн на брутто-контракты на перевозку пассажиров. Эти средства ранее были выделены областью.
Градоначальник Алексей Орлов заявил в своём выступлении, что сейчас стартует первый большой этап транспортной реформы. Устоявшаяся схема будет полностью изменена.
«Теперь предприятия-перевозчики начнут получать деньги за каждый пройденный километр, а средства от продажи билетов станут поступать в городскую казну», — сказал Орлов.
Он также добавил, что переход на брутто-контракты даст властям возможность жёстко контролировать работу транспорта, главным образом в области соблюдения расписания.