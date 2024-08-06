Омичи не могут пополнить транспортные карты «Омка»

Во вторник, 6 августа, снова произошёл технический сбой в работе сервиса автоматизированной системы оплаты проезда. Из-за этого возникают трудности при пополнении баланса транспортных карт «Омка». Такую информацию сообщили в компании «Пассажирсервис». Отметим, что перебои наблюдается у омичей уже несколько дней.