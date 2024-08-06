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Власти Екатеринбурга на месяц раньше открыли важную транспортную развязку

В Екатеринбурге после ремонта открыли развязку «Бухара Урал». Движение по участку запустили глава города Алексей Орлов и вице-мэр Алексей Бубнов.

Источник: Алексей Орлов/Telegram

«Участок длиной более километра имеет огромное значение для жителей Истока и Компрессорного, а также предприятий, перевозящих там грузы. Поэтому работы с закрытием движения были выполнены в максимально сжатые сроки — всего за два месяца. Важной частью проекта стало обновление путепровода над Тюменским трактом площадью 700 кв. м», — отметил градоначальник.

Ремонтом участка протяженностью 1,15 км занималась компания «Трест Уралтрансспецстрой». Планировалась, что работы будут проводиться до 15 сентября. На время ремонта был изменен автобусный маршрут № 71 Восточная — поселок Исток. У остановки «Поворот на Исток» автобусы выезжали на дублер Сибирского тракта. После открытия развязки автобус вернется к привычному маршруту.