Власти Екатеринбурга на месяц раньше открыли важную транспортную развязку

«Участок длиной более километра имеет огромное значение для жителей Истока и Компрессорного, а также предприятий, перевозящих там грузы. Поэтому работы с закрытием движения были выполнены в максимально сжатые сроки — всего за два месяца. Важной частью проекта стало обновление путепровода над Тюменским трактом площадью 700 кв. м», — отметил градоначальник.