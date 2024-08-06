Власти Екатеринбурга на месяц раньше открыли важную транспортную развязку

«Участок длиной более километра имеет огромное значение для жителей Истока и Компрессорного, а также предприятий, перевозящих там грузы. Поэтому работы с закрытием движения были выполнены в максимально сжатые сроки — всего за два месяца. Важной частью проекта стало обновление путепровода над Тюменским трактом площадью 700 кв. м», — отметил градоначальник.
Ремонтом участка протяженностью 1,15 км занималась компания «Трест Уралтрансспецстрой». Планировалась, что работы будут проводиться до 15 сентября. На время ремонта был изменен автобусный маршрут № 71 Восточная — поселок Исток. У остановки «Поворот на Исток» автобусы выезжали на дублер Сибирского тракта. После открытия развязки автобус вернется к привычному маршруту.