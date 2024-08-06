В Узбекистане в 2024 году хотят увеличить число российских туристов до 1 млн

«Наш Комитет в этом году ставит задачу увеличить количество российских туристов до 1 миллиона человек. Для этого создается соответствующая инфраструктура… В настоящее время между городами (России и Узбекистана, — ред.) в неделю порядка 300 рейсов. Интерес есть между гражданами двух стран, и я думаю, мы с руководством Приморского края окажем необходимое содействие туркомпаниям и бизнесу, которые работают в этом направлении, чтобы они смогли договориться, развиваться и идти вперед».