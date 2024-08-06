В Узбекистане в 2024 году хотят увеличить число российских туристов до 1 млн

Участникам презентовали туристический потенциал республики, рассказали о реформах в сфере туризма и новых турнаправлениях.
Первый замглавы туристического ведомства Узбекистана рассказал о создании соответствующей инфраструктуры, расширении авиасообщения.
«Наш Комитет в этом году ставит задачу увеличить количество российских туристов до 1 миллиона человек. Для этого создается соответствующая инфраструктура… В настоящее время между городами (России и Узбекистана, — ред.) в неделю порядка 300 рейсов. Интерес есть между гражданами двух стран, и я думаю, мы с руководством Приморского края окажем необходимое содействие туркомпаниям и бизнесу, которые работают в этом направлении, чтобы они смогли договориться, развиваться и идти вперед».
Для представителей туристического сектора Узбекистана и России организовали встречи в форматах B2B и B2G для обмена опытом и налаживания новых деловых контактов, в результате которых стороны достигли двусторонних соглашений.
Также на «Road show» прошла дегустация блюд узбекской кухни и концертная программа с участием национального музыкального ансамбля.
По данным официальной статистики, число граждан РФ, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее — до 714,2 тыс. человек. В январе — июне 2024 года этот показатель увеличился на 5,7% — до 364,5 тыс. человек. Российские туристы на четвертом месте по посещениям республики, уступая только гостям из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.
Напомним, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан 26 — 28 мая была подписана программа двустороннего сотрудничества по увеличению турпотока на 2025−2026 годы. Кроме того, стороны подписали дорожную карту расширения сотрудничества в сфере туризма, включающую 12 блоков мероприятий. Ее реализация, по оценке Минэкономразвития России, позволит увеличить взаимный турпоток к 2027 году на 40%, до 2 млн поездок в год.