По итогам июля в Петербурге сдали в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м жилья

Год назад строители сдали более чем на 50 тыс. кв. м меньше. К 1 августу текущего года в городе введено более 1,613 млн кв. м нового жилья.
По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, в прошлом месяце новое жилье было построено в четырех районах города. Больше всего квартир сдано в Московском районе, где застройщики ввели в эксплуатацию четыре дома на 2302 квартиры общей площадью 82,8 тыс. кв. м. В Выборгском районе ввели в строй 58,5 тыс. кв. м в шести домах на 1011 квартир. В Колпинском районе построили три новых жилых дома на 35,9 тыс. кв. метров в 1026 квартирах. В сегменте ИЖС в июле сдали 86 домов.
В июле 2023 года девелоперы ввели к эксплуатацию 163,7 тыс. кв. м жилых помещений, а к 1 августу прошлого года в городе было сдано почти 1,94 кв. м жилья.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца 2029 года власти Санкт-Петербурга пообещали помочь с жильем более 45 тыс. петербургских семей.