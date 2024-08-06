По итогам июля в Петербурге сдали в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м жилья

По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, в прошлом месяце новое жилье было построено в четырех районах города. Больше всего квартир сдано в Московском районе, где застройщики ввели в эксплуатацию четыре дома на 2302 квартиры общей площадью 82,8 тыс. кв. м. В Выборгском районе ввели в строй 58,5 тыс. кв. м в шести домах на 1011 квартир. В Колпинском районе построили три новых жилых дома на 35,9 тыс. кв. метров в 1026 квартирах. В сегменте ИЖС в июле сдали 86 домов.