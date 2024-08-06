Краевой минстрой увеличил площадь территории комплексного развития на «Тихом Компросе»

Впервые краевой минстрой выставил на торги право заключения договора о КРТ на «Тихом Компросе» в ноябре 2023 года. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Источник на строительном рынке пояснял, что стоимость расселения жилья на месте комплексного развития оказалась очень высока, а сроки расселения домов — короткие. Кроме того, девелоперы могли счесть жесткими ограничения по высоте и внешнему виду домов, связанные с наличием в этой локации объектов культурного наследия. После этого министерство строительства откорректировало обязательства инвестора по освоению территории и объявило аукцион снова. В феврале торги вновь отменили, чтобы актуализировать договор о КРТ в части, касающейся расселения дома на Комсомольском проспекте, 94.