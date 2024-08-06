Краевой минстрой увеличил площадь территории комплексного развития на «Тихом Компросе»

Как сообщили в министерстве, общая территория комплексного развития увеличилась за счет включения в проект двух несмежных участков на ул. Куйбышева и Лодыгина. Если ранее комплексному развитию подлежала земля в районе «Тихого Компроса» площадью 5,29 га, то теперь под КРТ отведено уже 6,53 га.
«Границы территории, условия, а также обязательства застройщика при реализации договора о КРТ были скорректированы с учетом конъюнктуры рынка недвижимости и сложившейся экономики проекта. В целях повышения инвестиционной привлекательности проекта добавлены две несмежные территории — на ул. Куйбышева и ул. Лодыгина», — пояснили в минстрое.
Согласно приказу ведомства, один из участков в районе улиц Куйбышева, Ярославского и Лодыгина имеет площадь 0,41 га, другой — в границах улиц Лодыгина, Солдатова и Ярославского — 0,83 га.
В границах территории расположено пять многоквартирных жилых домов, признанных аварийными. При этом из обязательств инвестора исключили расселение дома на Комсомольском проспекте, 94, так как квартиры в нем расселяются за счет бюджета. После завершения расселения аварийных домов инвестор должен будет заняться комплексным развитием территории, построить там около 100 тыс. кв. м жилья, в том числе передать муниципалитету несколько квартир для детей-сирот. Реализовать проект КРТ необходимо в течение восьми лет. Девелопера, который займется реновацией территории, минстрой определит в результате торгов.
Впервые краевой минстрой выставил на торги право заключения договора о КРТ на «Тихом Компросе» в ноябре 2023 года. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Источник на строительном рынке пояснял, что стоимость расселения жилья на месте комплексного развития оказалась очень высока, а сроки расселения домов — короткие. Кроме того, девелоперы могли счесть жесткими ограничения по высоте и внешнему виду домов, связанные с наличием в этой локации объектов культурного наследия. После этого министерство строительства откорректировало обязательства инвестора по освоению территории и объявило аукцион снова. В феврале торги вновь отменили, чтобы актуализировать договор о КРТ в части, касающейся расселения дома на Комсомольском проспекте, 94.