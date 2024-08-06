Доллар подорожал на Br0,0003 — его курс составил Br3,0919 за $1.
Курс юаня понизился на Br0,0003 — он составил Br4,3078 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0038 и составил Br3,6137 за 100 российских рублей.
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юань подешевел, российский рубль и доллар подорожали на торгах 6 августа. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0003 — его курс составил Br3,0919 за $1.
Курс юаня понизился на Br0,0003 — он составил Br4,3078 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0038 и составил Br3,6137 за 100 российских рублей.