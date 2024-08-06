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Юань подешевел, российский рубль и доллар подорожали на торгах 6 августа

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юань подешевел, российский рубль и доллар подорожали на торгах 6 августа. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0003 — его курс составил Br3,0919 за $1.

Курс юаня понизился на Br0,0003 — он составил Br4,3078 за 10 юаней.

Курс российского рубля повысился на Br0,0038 и составил Br3,6137 за 100 российских рублей.

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